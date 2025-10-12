Рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом

Музыканта заподозрили в употреблении запрещенных веществ перед выступлением в Калининграде.

За что оштрафовали Гуфа

Фото: © РИА Новости/Антон Волков

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов - Прим. ред.) оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование перед концертом в Калининграде. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По информации агентства, Долматов 23 августа не стал проходить медицинское освидетельствование на предмет наркотического опьянения. В результате, в его отношении составили протокол по статье об употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения — ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее пресс-служба Калининградского областного суда сообщила, что сотрудники полиции получили сигнал о неадекватном поведении исполнителя и пришли к нему в гримерку. Правоохранители заставили музыканта пройти медицинское освидетельствование, но артист отказался. В пресс-службе суда отметили, что это образует состав административного правонарушения, протокол поступил в суд, но рассмотрение дела отложено из-за госпитализации Долматова.

К слову, адвокат 46-летнего рэпера, Сергей Жорин, опровергает эту информацию. Он утверждает, что его подзащитный не был ни под воздействием наркотиков, ни в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждают и свидетели, включая директора и сестру артиста.

По словам адвоката, полиция действительно предлагала пройти освидетельствование, но рэпер предложил сделать это после выступления. В результате был составлен протокол об отказе от освидетельствования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-супруга Гуфа Айза поздравила музыканта с днем рождения.

