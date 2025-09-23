«Самый любимый бывший муж»: Айза поздравила Гуфа с днем рождения

Айза назвала Гуфа самым любимым бывшим мужем

Рэпер Гуф стал самым любимым бывшим мужем для блогера Айзы-Лилуны Ай. Об этом интернет-знаменитость написала на своей странице в социальных сетях.

Айза поздравила исполнителя с днем рождения и посвятила ему несколько теплых слов.

«Любимый папуля и мой самый любимый бывший муж из всех! Сегодня твой день рождения, и я рада, что мы не в ссоре, и я могу тебя поздравить на весь честной интернет. Ты стал ближе к Сэму, а ты знаешь, что это было моей большой мечтой», — написала Лилуна Ай.

Кроме того, она отметила, что наблюдает за тем, что происходит в жизни Гуфа, и искренне радуется положительным изменениям. Блогер подчеркнула, что гордится экс-возлюбленным и счастлива от того, что их общение в последние годы стало «теплым и уютным».

Айза пожелала бывшему мужу здоровья и жизни до 100 лет. Кроме того, она хотела бы, чтобы рэпер не терял свою детскую непосредственность, которая является частью его личности.

«Ты огромная часть моей жизни, ты подарил мне сына и научил очень многому, даже тому, что делать не надо», — отметила Лилуна Ай.

В конце поздравления интернет-знаменитость перефразировала слова из знаменитой песни рэпера «Ice Baby», заявив, что будет любить Гуфа, даже когда кто-то из них будет на небе.

Блогер и исполнитель поженились в 2008 году, а расстались в 2013-м. Официально развод пара оформила в 2014 году. У знаменитостей есть общий сын Сэм.

