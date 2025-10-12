Конфликт офицеров из-за девушки перерос в бой двух отрядов с жертвами

Любовный спор привел к гибели 14 человек.

Сколько человек погибли во время перестрелки в Южном Судане

Фото: www.globallookpress.com/Samir Bol

В Южном Судане конфликт двух офицеров перерос в перестрелку с 14 жертвами

В Южном Судане в результате масштабной перестрелки погибли минимум 14 военнослужащих, и еще несколько получили ранения. Об этом сообщил канал CBS News.

Инцидент произошел на рынке в нефтеносном регионе Абьей, где пребывали военные из объединенных сил по охране высших должностных лиц.

Все началось с конфликта между двумя офицерами — приверженцем президентской власти и сторонником оппозиции. Причиной конфликта стал «любовный треугольник», так как оба мужчины испытывали чувства к одной и той же женщине.

Перестрелка началась с того, как оппозиционер выстрелил в своего соперника. После этого в конфликт незамедлительно вмешалась охрана, стрельба распространилась на контрольно-пропускные пункты и казармы.

Согласно информации CBS, среди погибших были шесть бойцов из оппозиционного подразделения и восемь солдат из Вооруженных сил Южного Судана.

Представитель армии Лул Руай Коанг подчеркнул, что инцидент не был «политически мотивированным», несмотря на то, что страна переживает политический кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 60 человек погибли в суданском Эль-Фашире из-за атаки дронов.

