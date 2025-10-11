Более 60 человек погибли в суданском Эль-Фашире из-за атаки дронов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Совершено нападение на пункт временного размещения.

Сколько человек погибло из-за БПЛА в Эль-Фашире

Фото: Reuters/Mohyaldeen M Abdallah

Свыше 60 человек погибли в городе Эль-Фашир на западе Судана в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации британского издания The Guardian, комитет сопротивления города заявил, что военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) совершила нападение на пункт временного размещения «Дар аль-Аркама», в котором находились люди, временно оставшиеся без жилья в ходе разгорающегося конфликта в стране. ПВР был расположен на территории суданского университета.

Судан находится в эпицентре конфликта с 2023 года, с тех пор как обострились отношения между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Хамданом Дагло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Судана Камиль Идрис обсудили военно-политический кризис в республике. Дипломаты договорились об укреплении дружеских отношений между странами. Акцент был сделан на расширение в торговой сфере.

