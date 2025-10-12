Певец Феде Доркас скончался в 29 лет от огнестрельных ранений

Во время попытки ограбления застрелили 29-летнего певца Феде Доркаса

В Мехико застрелили 29-летнего аргентинского певца Феде Доркаса. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности столицы Мексики.

«Мы получили информацию о мужчине, который погиб от огнестрельных ранений, по всей видимости, в результате нападения, на обочине кольцевой дороги», — говорится в сообщении ведомства.

На музыканта напали, пытаясь ограбить его внедорожник. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности четырех преступников. Уточняется, что они передвигались на двух мотоциклах.

По предварительной информации, Доркаса застрелили в тот момент, когда он возвращался домой с репетиции танцевального шоу, в котором принимал участие вместе с возлюбленной Марианой Авила.

