Певец Феде Доркас скончался в 29 лет от огнестрельных ранений

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 63 0

Музыкант возвращался с репетиции танцевального шоу, когда на него напали.

Застрелили певца Феде Доркаса

Фото: Instagram*/fededorca

Во время попытки ограбления застрелили 29-летнего певца Феде Доркаса

В Мехико застрелили 29-летнего аргентинского певца Феде Доркаса. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности столицы Мексики.

«Мы получили информацию о мужчине, который погиб от огнестрельных ранений, по всей видимости, в результате нападения, на обочине кольцевой дороги», — говорится в сообщении ведомства.

На музыканта напали, пытаясь ограбить его внедорожник. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности четырех преступников. Уточняется, что они передвигались на двух мотоциклах.

По предварительной информации, Доркаса застрелили в тот момент, когда он возвращался домой с репетиции танцевального шоу, в котором принимал участие вместе с возлюбленной Марианой Авила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

