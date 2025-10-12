ЦБ отменил голосование по выбору дизайна для новой банкноты 500 рублей

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Пользователям предлагалось выбрать один из символов, связанных с Северным Кавказом.

Голосование за дизайн новой банкноты 500 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Банк России приостановил голосование по выбору символа, который должен был появиться на новой купюре номиналом 500 рублей. Как сообщили в Telegram-канале регулятора, решение принято после выявления массовых попыток искусственного увеличения числа голосов.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — заявили в Центробанке.

Голосование стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Пользователям предлагалось выбрать один из символов, связанных с Северным Кавказом: горы Эльбрус и Машук, комплекс «Грозный-Сити», скульптуру «Орел, побеждающий змею» и другие объекты региона.

В ЦБ уточнили, что перечень вариантов останется прежним, а новые даты голосования будут объявлены позднее — после того как специалисты гарантируют защиту системы от недобросовестных действий.

До этого, 30 сентября, Центробанк утвердил дизайн новой купюры номиналом 1000 рублей. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, при создании оформления были учтены предпочтения граждан и итоги общероссийского онлайн-голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США выпустят однодолларовую монету с изображением американского лидера Дональда Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


