Финляндия может столкнуться с кризисом в ресторанной сфере из-за разрыва отношений с РФ

Анастасия Антоненко
В стране выросли цены на сырье, при этом прежнего потока российских туристов больше нет.

Финляндию ждет кризис из-за разрыва отношений с Россией

Фото: EPA/ТАСС

Финляндия может столкнуться с кризисом в ресторанной сфере из-за разрыва экономических связей с Россией. Сейчас представители финской отрасли общепита уверены, что страна переживает самые трудные за всю историю государства времена. Об этом свидетельствуют публикации местных СМИ.

По информации журнала Verkkouutiset, трудности в ресторанной сфере начались еще в период самоизоляции населения в период пандемии COVID-19. Также причиной нарастающего кризиса послужило общее обнищание жителей Финляндии и инфляция, которая составляла минимум семь процентов.

В материале газеты Helsingin Sanomat приводятся слова финского шеф-повара Анри Алена, который назвал текущую ситуацию в ресторанной сфере «глубокой ямой». По его словам, рост цен на сырье связан с конфликтом на Украине, после начала которого пропала возможность закупать продукты из РФ. Также произошел отток российских туристов.

До этого в августе глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми заявлял, что именно отказ Финляндии от сотрудничества с Россией оказал негативное влияние на финскую экономику и ресторанный бизнес в целом.

Сильнее всего пострадали туристические регионы страны. Так, например, в Лапландии закрылся знаменитый ресторан Tapio, лишившийся потоков российских туристов, в Хельсинках больше не работают элитные заведения The Room и Villa Angelica.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии ищут способ сэкономить и массово закрывают медучреждения.

