На военных рельсах: зачем Европа начала опасный милитаристский разворот

Европа наращивает военный потенциал и проводит ядерные учения у границ России. Критики видят в этом опасные параллели с событиями перед Второй мировой войной.

Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Federico Gambarini; 5-tv.ru

Начавшую милитаризацию Европу обвинили в подготовке к большой войне

Европа возвращается в 1935 год. Только так я могу толковать то, что говорят, и то, что делают лидеры стран ЕС.

Именно в 1935 году Германия под руководством рейхсканцлера Гитлера официально отказалась соблюдать Версальский договор, то есть итоги Первой мировой войны, и начала строить крупнейшую армию континента. Уже к 1939 году вермахт насчитывал четыре миллиона солдат. И началась Вторая мировая война.

На этой неделе правительство бундесканцлера Мерца отказалось от итогов Второй мировой, и Германия запустила новую военную стратегию по созданию самой большой армии Европы.

Аппетиты реваншистов, правда, скромнее: к 2039 году, то есть к столетию тех ужасных событий, хотят набрать 460 000 солдат.

Еще один штрих, который мне как историку бросается в глаза. В эти же дни правительство Финляндии предложило отказаться от неразмещения ядерного оружия на территории страны. Такой запрет действовал с 1987 года и был основой нейтрального статуса Суоми.

Честно говоря, от параллелей холодок по спине пробегает. В свое время Ленинград оказался на дистанции прямых ударов самого мощного на тот момент оружия — дальнобойной артиллерии. И эта угроза с финской территории вынудила Советский Союз силой отодвигать границу от Ленинграда.

История эта хорошо известна. Но, судя по всему, плохо усвоена. Почему-то именно европейские лидеры, которые громче всех говорят о безопасности, рисуют схемы нападения. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин об этом.

Не где-то в глубине Европы и не в абстрактных натовских кабинетах. Марш-бросок Макрона в польский Гданьск — репетиция Апокалипсиса, до российской границы меньше ста километров. Буквально у порога Калининградской области и, видимо, уже на пороге Третьей мировой полным ходом начинается подготовка франко-польских маневров с имитацией ядерных ударов по России.

«Европейские союзники должны быть готовы действовать, например, в Балтийском море, в Арктике, против России и на Украине — с коалицией желающих. Я думаю, что то, что мы создаем, — это европейская опора НАТО, и мы усиливаем оборонный потенциал Европы», — прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Тест на адекватность Европы полностью провален. 

«Европе необходимо активнее наращивать инвестиции, увеличивать производственные мощности и ускорять темпы производства», — высказывает свою позицию в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Насколько же лидеры Европы обезумели — французские военные карты целиком на стол выкладывает один из крупнейших польских новостных порталов. Учения пройдут над восточным флангом НАТО. Прежде всего, над Балтикой и северной Польшей.

«Мы присоединяемся к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству по проведениям ядерных учений. Это круг государств, которые понимают необходимость европейского суверенитета», — прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

На самих поляков будет возложена дальняя разведка, распознавание целей и нанесение удара крылатыми ракетами с F-16 в направлении так называемых «целей высокой ценности». И вот тут формулировка предельно дерзкая и с точным географическим названием — «в районе Петербурга».

«Мы сейчас в экстремально опасной точке для будущего человечества — делается все, чтобы спровоцировать Россию на реакцию, которая может быть просто феноменальной», — уверен полковник французской армии в отставке Ален Корвез.

Так чем же Макрон теперь отличается от тех, кого в Европе обычно называют «угрозой миру». Щедро снабжая уже всех подряд своим смертоносным оружием, а тем более тех, кто все последние десятилетиями выстраивал свою политику на русофобии и военной истерии.

«Я лично считаю, что у России нет интереса пускаться в предприятие по завоеванию Европы. Я в это совершенно не верю», — отметил бригадный генерал французского Иностранного Легиона Генри Пинар-Легри.

В соседней Германии окончательно тем временем определились и с точной датой начала новой войны с русскими — в разных эфирах ее дважды озвучили сначала генерал бундсвера.

«Как военные, мы должны быть готовы к худшему сценарию. Такая возможность существует в 2029 году, и мы к этому готовимся», — заявил генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Затем в прямом эфире министр Обороны Писториус даже не пытаясь ничего опровергать:

— Будет ли Бундесвер готов, если в 2029 году произойдет нападение на территорию НАТО?

— Если бы я сейчас сказал «нет», все противники Германии были бы довольны. Если бы я сейчас ответил «да», критики бы сказали: «О чем он мечтает?», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

На высшем уровне Берлин продвигает настораживающий нарратив — демилитаризация была ошибкой. Впервые со времен разгрома фашизма Германия принимает не оборонную, а военную стратегию. Но кроме шуток: Бундесвер хотят превратить в сильнейшую в Европе конвенциональную армию.

Исторические фантомы сами собой возникают — ведь все происходит накануне 9 мая и буквально в годовщину встречи союзников на Эльбе.

В отличие от своего нынешнего командования, рядовые немцы не сильно-то снова рвутся в казармы, а из них прямиком в окопы и на Москву.

Торгау когда-то стал символом конца большой европейской катастрофы, здесь встретились советские и американские солдаты, как известно, и вот спустя десятилетия те же берега Эльбы, но рядом идут уже антивоенные марши самих немцев, которые просят: «Не надо нас втягивать в новую войну».

Но, если оглядеться, уже весь континент срочно пытаются переодеть в камуфляж — от «мирного проекта» ЕС переходит к распределению ролей в этой будущей войне. Еврокомиссия предлагает увеличить оборонные расходы до 131 миллиарда евро вплоть до 2034 года, то есть настолько в долгую и под благовидными лозунгами.

«Европа инвестирует в оборону, чтобы защищать мир», — прокомментировал евро комиссар по обороне и космосу в Еврокомиссии Андрюс Кубилюс.

Из Украины тоже возводят совсем не временный антироссийский форпост: речь уже не о разовой помощи — военный календарь и тут расписан по годам. И смысл таких трат все меньше скрывают — выгадывают самим себе время на подготовку. Дословная цитата начальника бельгийского генштаба:

«Европе еще предстоит пройти несколько лет, благодаря крови украинцев, которые выигрывают нам время». 

В качестве оправдания тотальной милитаризации — вбрасывают еще и такие данные, на этот раз от нидерландской военной разведки. Якобы Россия, «при наиболее благоприятных обстоятельствах», в течение года после прекращения боевых действий на Украине сможет нарастить достаточную боевую мощь для вступления в некий «региональный конфликт» с НАТО.

«Это абсурд. Это безумие. Где тут здравый смысл? Нам говорят: „До 2029 года обязательно будет война, а до 2030 года тем более“. Да ну? С чего вдруг? И это значит, что мы уже заранее отказались от дипломатии», — заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ядерная безответственность не только у одной Франции. еще 8 апреля весь Евросоюз как будто бы приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства такого оружия и работает над полностью автономным командованием.

«Сейчас эта „колея“ ведет прямо к войне. И все идет к тому, что европейские элиты превратят Европу в военную крепость, окончательно потеряв рассудок и толкая народы к войне на уничтожение», — заявил полковник французской армии в отставке Ален Корвез.

И вот по этой воспаленной европейской логике сближение с Россией теперь возможно только военное.

26 апр
Токио снимает оружейные запреты, Palantir обсуждает «избранных»: тревожные совпадения эпохи
26 апр
Жириновский предсказал ситуацию на Украине и переизбрание Трампа
25 янв
«Нас точно это не касается»: как США и Европа делили Гренландию в Давосе
20 дек
Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой
18 нояб
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
22 июн
Голос за кадром, душа на сцене: ушла Валентина Талызина
22 июн
Праздник света, мечты и надежды: чего ждать от «Алых парусов» в юбилейный год
22 июн
«Кто будет подписывать?»: Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского
22 июн
Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно
15 февр
«Мир будет достигнут»: Джеффри Сакс прокомментировал разговор Трампа и Путина
Последние новости

4:22
Токио снимает оружейные запреты, Palantir обсуждает «избранных»: тревожные совпадения эпохи
4:02
Стрельба произошла на мероприятии с участием Трампа в Вашингтоне
3:55
Изрезанное тело женщины нашли в помещении на западе Москвы
3:38
На военных рельсах: зачем Европа начала опасный милитаристский разворот
3:17
Фицо: Киев может вновь вывести из строя нефтепровод «Дружба», получив кредит ЕС
2:55
Жириновский предсказал ситуацию на Украине и переизбрание Трампа

Сейчас читают

Дочь Алексея Пиманова опубликовала прощальное письмо после смерти отца
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Скрытая угроза: как неправильное дыхание разрушает здоровье людей

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео