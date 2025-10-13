На Крымском полуострове произошли задержки поездов после ЧП в Феодосии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Причина неполадок — возгорание на нефтебазе.

Почему на Крымском полуострове произошли задержки поездов

Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

На Крымском полуострове в понедельник наблюдаются задержки железнодорожного сообщения, сообщили ТАСС в Южной транспортной прокуратуре.

Сбои в движении поездов связаны с инцидентом, который произошел в Феодосии: возгоранием на нефтебазе после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о готовности принять меры при нарушении прав пассажиров. Для граждан работает дежурный телефон горячей линии.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на нефтебазу в Феодосии был совершен удар с помощью украинского дрона, и призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Пресс-служба Минобороны отметила, что в ночь на 13 октября силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата. Атаки фиксировались с 23:00 до 7:00 мск, при этом наибольшее количество дронов — 40 единиц — было сбито над территорией Крыма, 19 — над Черным морем.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
