Трамп: Путин способен завершить конфликт на Украине

|
Дарья Орлова
Президент США отметил, что его российский коллега не только добился бы результата, но и выглядел бы при этом «великолепно».

Трамп прокомментировал действия Путина на Украине

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент России Владимир Путин способен завершить конфликт на Украине. Уверенность в этом выразил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, российский лидер будет выглядеть великолепно, если ему удастся урегулировать ситуацию. Президент США ожидает, что это произойдет. При этом он подчеркнул, что Штаты будут действовать независимо и сохранят свои позиции в регионе.

Лидер Белого дома отметил, что если Путину по каким-то причинам не удастся завершить конфликт, последствия для него будут неблагоприятными. Конкретику возможных результатов Трамп не уточнил.

Ранее Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам по Украине. Путин отмечал, что Москва открыта для диалога с США, Украиной и другими заинтересованными странами, однако настаивает на справедливом и стабильном мире, устранении первопричин конфликта и реализации предложенных планов урегулирования.

В то же время, по мнению российского руководства, Киев лишь имитирует интерес к переговорам: украинская сторона делает громкие заявления, срывает достигнутые договоренности и не обсуждает причины начала конфликта, утверждая, что их выполнение невозможно.

