Вэнс: Трамп желает восстановить торговлю с Россией

Анастасия Антоненко
В США было множество дискуссий о политике в отношении Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта на Украине для восстановления торговых связей с Россией. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в штате Северная Каролина. Трансляция велась Белым домом и опубликована на его YouTube-канале.

Вэнс отметил, что проводилось множество дискуссий о политике в отношении Москвы и Киева, но Трамп решил вернуться к торговле с Россией.

«Что касается России и Украины: президент США ясно дал понять, что он хочет прекращения кровопролития возвращения торговли с Россией», — рассказал политик.

Вице-президент также восхитился позицией американского лидера, подчеркнув, что это верная идея.

До этого в феврале The Economist писал, что некоторые приближенные к семье Трампа также проводят переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. Однако конкретных личностей издание не уточнило.

В декабре прошлого года The Wall Street Journal (WSJ) писало о том, что США представили европейским странам некоторые идеи по возвращении России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу.

