Дочь он также подверг насилию.
Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Mirror: Мужчина забил жену и сына камнем и стеклянной бутылкой
Итальянец, 58-летний Сальваторе Оконе, убил свою жену, а затем сбежал из дома вместе с двумя детьми. Когда мужчину нашли, его 15-летний сын был уже мертв, а 16-летняя дочь — тяжело ранена. Об этом сообщает издание Mirror.
По данным полиции, Оконе ночью 30 сентября напал на свою 49-летнюю супругу Элизу Польчино, когда та спала, и убил ее ударом камня по голове в их доме. Тело женщины обнаружила ее свекровь, когда та пришла навестить семью утром.
После убийства Оконе скрылся, и полиция начала масштабную операцию. Через 12 часов его автомобиль нашли в 70 километрах от места преступления. В салоне находилось бездыханное тело сына и раненная дочь.
Следователи сообщили, что подростков били, по предварительным данным, камнем и стеклянной бутылкой.
Дочь убийцы чудом выжила — ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Медики ввели девушку в искусственную кому. Ее состояние оценивается как стабильное.
Оконе был задержан и признался в убийстве жены и сына. Он обвиняется в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство и похищении человека. Известно, что мужчина ранее проходил лечение от хронического психоза и в 2011 году находился на принудительном лечении.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?