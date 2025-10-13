Мужчина забил жену и сына камнем и стеклянной бутылкой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Дочь он также подверг насилию.

Мужчина забил жену и сына камнем и стеклянной бутылкой

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Mirror: Мужчина забил жену и сына камнем и стеклянной бутылкой

Итальянец, 58-летний Сальваторе Оконе, убил свою жену, а затем сбежал из дома вместе с двумя детьми. Когда мужчину нашли, его 15-летний сын был уже мертв, а 16-летняя дочь — тяжело ранена. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным полиции, Оконе ночью 30 сентября напал на свою 49-летнюю супругу Элизу Польчино, когда та спала, и убил ее ударом камня по голове в их доме. Тело женщины обнаружила ее свекровь, когда та пришла навестить семью утром.

После убийства Оконе скрылся, и полиция начала масштабную операцию. Через 12 часов его автомобиль нашли в 70 километрах от места преступления. В салоне находилось бездыханное тело сына и раненная дочь.

Следователи сообщили, что подростков били, по предварительным данным, камнем и стеклянной бутылкой.

Дочь убийцы чудом выжила — ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Медики ввели девушку в искусственную кому. Ее состояние оценивается как стабильное.

Оконе был задержан и признался в убийстве жены и сына. Он обвиняется в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство и похищении человека. Известно, что мужчина ранее проходил лечение от хронического психоза и в 2011 году находился на принудительном лечении.

