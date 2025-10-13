Мать приковывает коляску цепью к себе из-за попытки женщины похитить ее дочь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Позже злоумышленница вернулась на место преступления, но уже в другой одежде.

Случаи похищения детей на улицах

Фото: 5-tv.ru

Daily mail: Мать приковывает коляску цепью к себе из-за попытки похитить ее дочь

Британка до сих пор живет в страхе после того, как ее семимесячную дочь едва не похитили среди бела дня. С тех пор прошло уже пять месяцев — и мать признается, что теперь буквально пристегивает коляску цепочкой к поясу, чтобы не потерять ребенка из вида даже на секунду. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда женщина ненадолго зашла внутрь офиса, чтобы оплатить доставку, а 51-летняя Николетт Голдрик, скрыв лицо под маской и очками, подошла к розовой коляске, сняла ее с тормоза и покатила прочь. К счастью, коллега матери заметил происходящее и поднял тревогу — женщине удалось догнать похитительницу и вернуть дочь.

«Они постоянно следят за малышкой. Это так печально — они мечтали о ребенке, а теперь живут в постоянном страхе», — рассказывают друзья семьи о новом страхе родителей девочки.

Позже Голдрик вернулась на то же место, но уже в другой одежде. Ее узнал отец ребенка, и полиция арестовала женщину. На допросе выяснилось, что у нее диагностировано биполярное расстройство и в прошлом она проходила лечение в психиатрической клинике.

Во время ареста Голдрик плевалась и оскорбляла полицейских. Суд также узнал, что ранее она угрожала людям ножом и вела себя агрессивно.

Во вторник Королевский суд Престона приговорил ее к 12 месяцам тюрьмы и пятилетнему запрету на приближение к месту преступления.

«Эта тварь непоправимо разрушила нашу жизнь. Моя дочь будет страдать из-за ограничений, которые я теперь вынуждена накладывать, чтобы защитить ее. Мы обе травмированы», — заявила пострадавшая мать в зале суда.

Представитель прокуратуры добавил, что произошедшее — худший кошмар любого родителя. Они также выразили надежду, что этот приговор принесет семье хоть немного покоя.

