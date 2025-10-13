Пожертвовал собой: турист погиб на Майорке, спасая жену из воды

Мужчина на Майорке бросился в воду спасать тонущую супругу и погиб

На популярном пляже Сон-Бауло на Майорке немецкий турист утонул, пытаясь спасти свою тонущую супругу. Об этом сообщает The Olive Press.

Инцидент произошел на северо-восточном побережье испанского острова Майорка. В какой-то момент 67-летний немецкий турист заметил, что его 47-летняя жена тонет во время купания. Мужчина сразу бросился ей на помощь, но сам начал уходить под воду.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики, которые вытащили обоих супругов на берег. С помощью дефибриллятора они пытались реанимировать мужчину, однако его спасти не удалось. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, где ей оказали необходимую помощь.

Отмечается, что это не первый подобный случай на Майорке: ранее 90-летний французский турист перенес две остановки сердца на том же пляже, но был успешно реанимирован спасателями. Майорка — популярное туристическое направление для отдыхающих со всей Европы.

