Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии

Стюардесса почувствовала себя плохо и скончалась на борту рейса Милан-Тайбэй

На борту рейса из Милана в Тайбэй стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как почувствовала себя плохо, но была вынуждена продолжать обслуживание пассажиров, сообщает Focus Taiwan.

Инцидент произошел в конце сентября, когда стюардесса почувствовала резкое ухудшение здоровья. Старший бортпроводник проигнорировал ее жалобы, не связался с наземной медицинской службой Medlink и настоял на продолжении работы, что, по мнению профсоюзов, стало причиной трагедии.

Анонимная стюардесса в обращении к профсоюзу подчеркнула, что это не простое досадное совпадение, а результат системного и длительного безразличия к здоровью членов экипажа. После приземления пострадавшей также отказали в использовании инвалидной коляски и не вызвали скорую помощь. Несмотря на госпитализацию, женщину спасти не удалось.

Профсоюзы отметили, что такие случаи подчеркивают необходимость внимательного отношения авиакомпаний к состоянию сотрудников, которые часто боятся брать больничные из-за возможного влияния на годовые оценки и премии.

