В России может вырасти ставка налога на роскошь

Диана Кулманакова
Пошлина касается владельцев автомобилей с высокой стоимостью.

Сколько составляет налог на роскошь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Силуанов: В Минфин не исключают повышения ставки налога на роскошь

Министерство финансов России может вернуться к обсуждению пересмотра ставки налога на роскошь, однако не в текущем финансовом году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», — сказал он.

Глава Минфина также отметил, что повышать ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2026 году было бы неправильно.

В России действует налог на роскошь, который касается владельцев автомобилей с высокой стоимостью. По новым правилам, повышающий коэффициент 3 применяется к транспортному налогу для легковых автомобилей средней стоимостью от десяти миллионов рублей и выше. Ранее порог роскоши начинался с трех миллионов, но с 2022 года он был увеличен более чем втрое, что значительно сузило круг налогоплательщиков.

Налог рассчитывается по формуле: мощность двигателя (в лошадиных силах) умножается на ставку налога за одну лошадиную силу, которая устанавливается регионами, и затем умножается на коэффициент 3. В списке автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, находятся бренды как классические люксовые — Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Porsche, так и некоторые китайские марки — HiPhi, Hongqi, LiXiang и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

