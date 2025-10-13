Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле

OpIndiа: Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в рисовом поле

В индийском штате Трипура 44-летний Джайнал Уддин был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-месячной девочки, приходившейся ему родственницей. Об этом сообщает издание OpIndia.

Мать с малышкой гостила у брата. Согласно представителям полиции, подозреваемый увел младенца под предлогом прогулки и не вернулся в установленное время. После обращения родственников в правоохранительные органы было начато расследование, в ходе которого тело было обнаружено захороненным в рисовом поле.

Арест произошел в деревне другого штата в ходе операции по задержанию. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств смерти.

Ранее в штате Мадхья-Прадеш 11 октября стая бродячих собак разорвала новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо на свалке. По предварительным данным, отец ребенка убил малыша из-за страха потерять работу из-за государственной политики ограничения на количество детей в семье. Тело ребенка было найдено с серьезными травмами, включая оторванную руку и поврежденную голову.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.