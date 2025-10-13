Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Мать отдала ребенка добровольно.

В Индии мужчина изнасиловал младенца и закопал тело в поле

Фото: www.globallookpress.com/Sumit Saraswat

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

OpIndiа: Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в рисовом поле

В индийском штате Трипура 44-летний Джайнал Уддин был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-месячной девочки, приходившейся ему родственницей. Об этом сообщает издание OpIndia.

Мать с малышкой гостила у брата. Согласно представителям полиции, подозреваемый увел младенца под предлогом прогулки и не вернулся в установленное время. После обращения родственников в правоохранительные органы было начато расследование, в ходе которого тело было обнаружено захороненным в рисовом поле.

Арест произошел в деревне другого штата в ходе операции по задержанию. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств смерти.

Ранее в штате Мадхья-Прадеш 11 октября стая бродячих собак разорвала новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо на свалке. По предварительным данным, отец ребенка убил малыша из-за страха потерять работу из-за государственной политики ограничения на количество детей в семье. Тело ребенка было найдено с серьезными травмами, включая оторванную руку и поврежденную голову.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости