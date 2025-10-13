Житель Японии прятал тело матери в течение десяти лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Мужчина жил с разлагающимися останками родительницы.

Японец 10 лет прятал дома тело матери

Фото: www.globallookpress.com/Stanislav Kogiku

SСМР: Житель Японии прятал тело матери в течение десяти лет

В Японии 60-летний житель города Кобе на протяжении десяти лет скрывал смерть своей матери. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В городе Кобе полиция обнаружила останки 95-летней женщины, которую ее 60-летний сын скрывал в собственной квартире на протяжении целого десятилетия. Трагическая находка была сделана после визита сотрудника социальной службы, которого насторожило странное поведение мужчины и его категорический отказ предоставить какую-либо информацию о матери.

По словам задержанного, он скрывал смерть родительницы из-за страха общения с окружающими.

Следователи установили, что мужчина страдает тяжелой формой социофобии и продолжал жить с разлагающимися останками, не в силах преодолеть психологический барьер.

В Финляндии также произошел похожий случай, который вызвал широкий общественный резонанс. Полиция обнаружила в морозильных камерах тела пожилой супружеской пары, умерших в 1994 и 1995 годах. Их 80-летний сын, бывший врач, хранил останки родителей почти 30 лет. Мужчина пояснил, что таким образом он хотел исполнить последнюю волю родителей — быть похороненными вместе в семейной могиле.

