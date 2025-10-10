Yle: Финский пенсионер 30 лет хранил тела родителей в морозильнике

Житель Финляндии, хранивший тела своих родителей в морозильной камере более 30 лет, подал прошение о разрешении на семейную могилу, чтобы быть похороненным вместе с ними. Об этом сообщило издание Yle.

Региональное управление Восточной Финляндии получило заявку от 80-летнего мужчины в августе. В ней указывалось, что совместное захоронение является желанием всех членов семьи, включая его брата.

Сам мужчина пояснил, что родители завещали похоронить их «в полной тишине и присутствии родственников». Он добавил, что расходы на могилу лягут на семейный бюджет, а хранение тел в морозильнике объяснил стремлением соблюсти их волю и обеспечить приватность захоронения.

Тела родителей были обнаружены полицией в сентябре 2024 года в частном доме города Турку. Родители скончались естественной смертью еще в 1994 и 1995 годах, однако похоронены не были. Мужчина был обвинен в надругательстве над усопшими. Полиция распорядилась похоронить тела до 26 августа 2024 года, однако сын обжаловал это решение, добиваясь отсрочки до получения разрешения на семейную могилу.

В Финляндии рассмотрение подобных заявлений обычно занимает от трех до шести месяцев, и такие прошения чаще всего подаются заранее — при жизни родственников или вскоре после их смерти.

Окружной суд Юго-Западной Финляндии предъявил мужчине обвинения по двум эпизодам надругательства над умершими. Слушания по делу назначены на апрель 2026 года. Уголовное дело в отношении его брата не возбуждалось.

