Директора магазина в Подмосковье приговорили к колонии за убийство покупателя

Между мужчинами произошел конфликт из-зав водки.

Директор магазина убил покупателя из-за водки — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Раменский городской суд вынес приговор 32-летнему Мухаммаджону Хайдарову, директору магазина в поселке Удельная, признав его виновным в убийстве покупателя. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

По версии следствия, во время обслуживания в магазине Хайдаров заметил, что 49-летний мужчина, оплативший батон хлеба, спрятал за пазухой бутылку водки. Директор пригласил покупателя в подсобное помещение для разговора. Там между ними произошел конфликт — Хайдаров жестоко избил мужчину, а затем задушил его. Тело было обнаружено спустя несколько дней после произошедшего.

Суд учел всю тяжесть преступления и назначил Хайдарову наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием строго в колонии строгого режима. Кроме того, суд наложил на него штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее в Москве на детской площадке Левобережного района обнаружили тело 17-летнего подростка без признаков жизни. По предварительным данным, причиной могла стать передозировка наркотиками. Полиция проводит проверку.

