В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке

Дарья Орлова
Дарья Орлова

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за употребления запрещенных веществ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве на детской площадке Левобережного района обнаружили мертвым 17-летнего подростка. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Тело юноши без признаков жизни нашли в парке «Дружба». На место прибыла полиция и следователи. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать употребление наркотических веществ.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. К публикации прикреплено фото с места происшествия, на котором видны полицейские и ленты оцепления.

Стали известны подробности жестокого убийства 15-летней школьницы, тело которой нашли в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Девочка погибла от множественных ножевых ранений.

По данным источника, вечером администратор гостиницы вызвала полицию после того, как в одном из номеров были обнаружены девушка и молодой человек без сознания. Прибывшие сотрудники увидели изрезанное тело подростка, а рядом — 18-летнего жителя Южно-Сахалинска с порезами на руке.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Джанелидзе. Обстоятельства трагедии и мотив произошедшего устанавливаются.

