Трамп подтвердил готовность встретиться с Зеленским 17 октября

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Американский лидер при этом не ответил на вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk.

Когда Трамп встретится с Зеленским

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 сентября. Заявление об этом американский лидер сделал 13 октября во время беседы с журналистами на борту своего самолета, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров, Трамп коротко отметил: «Думаю, да».

При этом глава Белого дома не стал раскрывать деталей предстоящей встречи и не прокомментировал тему возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп подписал договор о прекращении боевых действий в секторе Газа, который был достигнут при участии посредников — Египта, Катара и Турции. Соглашение оформлено в рамках международного саммита, прошедшего на египетском курорте Шарм-эш-Шейх и посвященного продвижению мирных инициатив на Ближнем Востоке.

