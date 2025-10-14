Имущество генерала Кузнецова на 500 млн рублей арестовано

|
Дарья Орлова
Бывший начальник главного кадрового управления Минобороны России оказался в центре громкого расследования.

Что случилось с генералом Кузнецовым

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В России арестовано имущество и активы бывшего начальника главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и связанных с ним лиц на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела о взятке.

Кузнецов обратился с письмом к президенту Владимиру Путину 13 октября, заявив о своей невиновности и подчеркнув, что считает себя честным и добросовестным человеком. По его словам, иск Генпрокуратуры об аресте имущества был подан еще до вынесения приговора.

Как уточняется, прокуратура потребовала взыскать с генерала имущество на сумму свыше 500 миллионов рублей еще в августе. По данным налоговой службы, за период с 2010 по 2023 годы Юрий Кузнецов и его супруга задекларировали около 88 миллионов рублей дохода, полученного в основном от зарплат, вкладов и продажи автомобилей.

Следствие полагает, что для сокрытия реальных доходов Кузнецов оформил недвижимость на имя родственников. Общая стоимость объектов в Москве, Подмосковье и Краснодаре оценена примерно в 241 миллион рублей. Во время обысков у него нашли крупные суммы в долларах, евро и рублях, а также коллекцию редких монет, часов и украшений, которые прокуратура намерена конфисковать.

Генерал находится под арестом с мая 2024 года. Его обвиняют в получении особо крупной взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна. Следствие считает, что в 2021–2023 годах Кузнецов содействовал заключению контрактов между Краснодарским высшим военным училищем и бизнесменом на сумму 372 миллиона рублей. Взамен, как полагают следователи, предприниматель приобрел участок и построил дом на имя супруги генерала. Кузнецов утверждает, что строительство велось за его собственные средства, а Мартиросян лишь помогал с оформлением сделок.

