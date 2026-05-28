Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Правила могут усложниться для тех, кто несколько раз за полгода признавался нетрудоспособным.

Как Минздрав хочет изменить правила выдачи больничных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: Минздрав РФ предложил сократить срок выдачи больничных до трех дней

В Министерстве здравоохранения России предложили сократить срок выдачи больничных листков до трех дней. Это может коснуться тех, кто в течение шести месяцев признавался нетрудоспособным более четырех раз. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с соответствующим проектом ведомственного приказа.

В документе отмечается, что в случае принятия новых норм после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию. Далее медики могут принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или направления пациента на стационарное лечение. Через три дня комиссия может либо продлить больничный, либо закрыть его.

Авторы проекта Минздрава подчеркнули, что нововведение не затронет работников, оформляющих лист нетрудоспособности в случаях ухода за больным членом семьи, беременности, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях. Также в списке исключений недуги, требующие применения метода заместительной почечной терапии, карантины и все случаи лечения в условиях стационара.

В феврале в министерстве обсуждалось предложение отпускать со службы на пять дней тех, кто получил более четырех листков нетрудоспособности за полгода. Для продления или закрытия больничного предлагался тот же сценарий с рассмотрением истории болезни медицинской комиссией.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему россияне не хотят проходить вакцинацию, и как Минздрав планирует решить проблему роста числа антипрививочников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов
2:50
Израиль ударил по жилым объектам в городе на юге Ливана
2:09
Путин и Токаев проведут переговоры в четверг
1:42
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
1:23
Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев провели более 6 часов в открытом космосе
1:06
С Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Съели сами себя или пали от пришельцев? Почему на самом деле исчезли динозавры
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Причиной смерти семьи из ФРГ в Стамбуле могло стать отравление химией

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео