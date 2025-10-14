Косатки потопили французскую яхту с детьми в Атлантическом океане

Дарья Орлова
Семейное путешествие пошло не по плану.

Косатки потопили яхту с детьми в Атлантическом океане

Фото: www.globallookpress.com/Malcolm Schuyl/FLPA

В Атлантическом океане косатки потопили французскую яхту, на которой находились родители и трое детей. Об этом сообщает издание Daily Star.

Нападение произошло поздно вечером 11 октября, примерно в 88 километрах к юго-востоку от португальского города Пениши. Судно под французским флагом, известное как Ti'fare, получило серьезные повреждения после столкновения с морскими хищниками и начало быстро набирать воду.

Рыболовецкое судно, находившееся неподалеку, попыталось прийти на помощь, но самостоятельно эвакуировать пассажиров не смогло. На место происшествия был направлен военный вертолет, экипаж которого спас семью.

Всех пострадавших доставили в больницу для осмотра. К счастью, серьезных травм ни у кого не выявлено, однако яхта затонула.

По словам специалистов, за последний год у берегов Португалии и Испании резко участились случаи нападений косаток на частные суда. Биологи считают, что агрессивное поведение животных может быть связано с изменением маршрутов миграции и сокращением кормовой базы.

