ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Ходорковского* и членов «АКР»**

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Цель Антивоенного комитета России — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.

Уголовное дело в отношении Ходорковского* и «АКР*»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральной службой безопасности России (ФСБ) возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского* и членов «Антивоенного комитета России»** («АКР»), в числе которых Михаил Касьянов*, Марат Гельман***, Леонид Гозман*** и другие, в том числе неустановленные лица.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Организация террористического сообщества и участие в нем», а также «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

«Антивоенный комитет России» — движение, учрежденное в феврале 2022 года. Его цель — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Генеральной прокуратурой РФ 22 января 2024 года деятельность организации была признана нежелательной на территории РФ.

В апреле 2023 года «АКР» в Берлине был принят учредительный документ движения «Берлинская декларация». В его основе лежит идея о ликвидации действующей власти России.

В октябре 2025 года при участии организации в Парламентской ассамблее Совета Европы была создана «платформа российских демократических сил». Ходорковский позиционирует ее перед Западом как «учредительное собрание переходного периода» и альтернативу органам власти России.

Ходорковский и другие учредители «АКР» вкладывают деньги в организации, которые в РФ признаны террористическими украинскими военизированными националистскими подразделениями. Другое направление деятельности АКР — рекрутинговая деятельность по набору лиц в указанные формирования с целью задействования их в реализации замысла по захвату власти в РФ силой.

В отношении Ходорковского и его пособников проводятся следственные действия. Лица, причастные к деятельности организации, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд постановил взыскать 1,4 миллиарда рублей с Ходорковского* и Лебедева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны иноагентами на территории России.

** — признана нежелательной организацией на территории РФ.

*** — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:03
«Главное — мир»: Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
10:54
Родные освобожденного из плена ХАМАС Харкина хотят лично поблагодарить Путина
10:43
Косатки потопили французскую яхту с детьми в Атлантическом океане
10:34
В РФ предложили вдвое повысить социальные пенсии
10:26
Путин обратился к участникам «Российской энергетической недели — 2025»
10:11
В США отложили казнь мужчины, осужденного за «невозможное» преступление

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео