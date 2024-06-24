Суд постановил взыскать 1,4 миллиарда рублей с Ходорковского* и Лебедева

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 85 0

Средства находились под арестом в рамках уголовного дела, возбужденного в 2003 году.

Суд постановил взыскать 1,4 миллиарда рублей с Ходорковского* и Лебедева

Фото: © РИА Новости / Василий Прокопенко

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Мещанский суд Москвы рассмотрел исковое заявление Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства средств основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка «Менатеп» Платона Лебедева. Корреспондент 5-tv.ru присутствовал на открытом заседании.

Суд постановил взыскать 1,4 миллиарда рублей, находящихся на счетах банка «Траст». Эти деньги находились под арестом, наложенным в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в 2003 году. По нему и проходили Ходорковский и Лебедев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мае Генпрокуратура России подала иск в суд на Ходорковского и Лебедева. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход страны их средства.

ЮКОС — нефтяная компания, существовавшая в России с 1993 по 2007 год. В 2003-м ее руководителям предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. К длительным срокам были приговорены и Ходорковский с Лебедевым. Первый вышел на свободу в 2013 году после помилования, а второй — в начале 2014-го.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце 2023 года заявлял, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании Ходорковского. Сам российский лидер в ходе заседания с членами Совета по правам человека в 2020 году рассказал, что тот косвенно признал свою вину в деле ЮКОСА.

* — признан иноагентом в России

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