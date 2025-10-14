«Защитил свою дочь»: убивший педофила мужчина баллотируется на пост шерифа

|
При этом он находится в ожидании судебного процесса.

Кто может баллотироваться в шерифы

People: Убивший педофила мужчина баллотируется на пост шерифа

Житель Арканзаса, обвиняемый в убийстве мужчины, которого он застал в грузовике вместе со своей несовершеннолетней дочерью, объявил о намерении баллотироваться на пост шерифа. Об этом сообщает People.

Аарон Спенсер сообщил о начале своей предвыборной кампании в округе Лонок в личном блоге. При этом он ожидает суда по обвинению в убийстве — процесс назначен на январь 2026 года.

По данным следствия, 8 октября 2024 года Спенсер застрелил 67-летнего Майкла Фослера, которого, как он утверждает, обнаружил в машине со своей 14-летней дочерью. В показаниях под присягой мужчина заявил, что Фослер похитил девочку и набросился на него, когда тот попытался вывести растлителя из автомобиля.

На момент инцидента Фослер уже проходил по ряду уголовных дел — ему были предъявлены обвинения в домогательствах к несовершеннолетним, хранении детской порнографии и непристойном поведении в отношении ребенка.

«Я — отец, который защитил свою дочь, когда система дала сбой. И в своей борьбе за справедливость я воочию убедился в недостатках работы правоохранительных органов и нашего окружного суда. Я отказываюсь стоять в стороне, пока другие сталкиваются с теми же проблемами», — сказал Аарон Спенсер в своей речи кандидата.

