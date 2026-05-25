«Это все так делают»: Довлатова рассказала об эксклюзивах в публичной профессии

Довлатова: артисты часто намеренно продают эксклюзивы

Артисты часто намеренно продают эксклюзивы. Таким мнением поделилась ведущая Алла Довлатова в беседе с 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Довлатова также отметила, что нередко гости интервью заранее согласовывают с пресс-службами темы, которые не подлежат обсуждению.

«Я уважаю любое мнение. Ко мне очень часто приходили различные артисты, и политики, и спортсмены, и музыканты приходили в гости на интервью, и очень часто предупреждали пиарщики: нельзя поднимать тот или иной вопрос», — рассказала Довлатова.

Телеведущая указала, что в отдельных случаях медийные персоны предпочитают оставлять часть информации для эксклюзивных публикаций, включая детали личной жизни.

«Я не говорю, что это все так делают, но… Но с актерами это реже встречается. В основном это попса. Они очень часто продают какому-то изданию, ну там, свою информацию, да, свой эксклюзив», — пояснила радиоведущая.

Она также привела пример ситуаций, когда гости заранее знают, что не будут раскрывать определенные детали, однако позже эти сведения появляются в медиаформате. Например, на обложках журналов или в крупных публикациях.

Довлатова подчеркнула, что уважает подобный подход, связывая его с особенностями публичной профессии и необходимостью поддержания интереса аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Филипп Киркоров обратился в суд с иском к Telegram-каналу из-за публикаций о якобы имеющихся у него долгах. Кроме того, в сети были незаконно распространены персональные данные артиста.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.