Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитягин

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Он был не только выдающимся атлетом, но и преподавателем.

Умер гимнаст Александр Дитягин

Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитягин. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

Прославленному атлету было 68 лет.

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников», — написал слова соболезнования ректор университета Сергей Тарасов.

Родился гимнаст 7 августа 1957 года в Ленинграде. В 1975 году завоевал первую золотую медаль международного взрослого состязания на Чемпионате Европы. Через год стал двукратным серебряным призером на XXI летних Олимпийских играх.

В 1980-м спортсмен стал первым в истории, кто выиграл медали во всех восьми видах программы: команда, многоборье, кольца, конь, опорный прыжок, брусья, перекладина, вольные. Три из восьми медалей были золотыми.

В 1983 году Дитягин завершил спортивную карьеру и занялся тренерской и преподавательской деятельностью. С 2002 года был заведующим кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета.

В 2004 году включен в Международный гимнастический зал славы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер американский актер Тони Фицпатрик.

