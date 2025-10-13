Умер американский актер Тони Фицпатрик

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Его можно было встретить в таких фильмах, как «Первобытный страх» и «Гладиатор».

От чего умер актер Тони Фицпатрик

Фото: www.globallookpress.com/Meinrad Riedo

В возрасте 66 лет умер актер Тони Фицпатрик

Американский актер, художник и поэт Тони Фицпатрик скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

Причиной смерти актера стал сердечный приступ.

Тони Фицпатрик родился в 1958 году в пригороде Чикаго. Он получил образование в области искусства, а позднее стал работать в театрах родного города. Кроме того, он пробовал себя в качестве диджея на радио.

С конца 1980-х Фицпатрик стал появляться в кино, на его счету порядка четырехсот работ. Его можно было встретить в таких фильмах, как «Первобытный страх», «Бешеный пес и слава», «Филадельфия» и «Гладиатор», а также в роли охранника в сериале «Патриот».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на 94-м году жизни умер израильский актер театра и кино Альберт Коэн. Актер прославился своими киноработами — среди них картины «Саллах Шабати», «Канал Блаумильха», «Взять жену» и «Парпар Нехмад».

