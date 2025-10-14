Мужчина напал на нового бойфренда своей возлюбленной

Диана Кулманакова
Злоумышленник прыгал на капоте автомобиля прежде, чем нанести удар.

Фото: www.globallookpress.com/Fotostand / K. Schmitt

В Техасе 20-летний Кристиан Алехандро Фонсека напал с ножом на нового бойфренда своей бывшей девушки. Об этом сообщило издание People.

По данным полиции Ларедо, инцидент произошел ранним утром 10 октября, когда мужчина пришел к дому бывшей возлюбленной и устроил дебош, мотив которого была ревность.

Женщина рассказала полиции, что увидела своего бывшего возле дома — он прыгал на капоте автомобиля ее нынешнего парня. Когда новый бойфренд вышел на улицу, чтобы поговорить с нарушителем, Фонсека ударил его ножом и попытался ворваться в дом. После нападения он скрылся, но был задержан неподалеку от места происшествия.

Пострадавший получил неопасные для жизни ранения. В полиции уточнили, что на момент инцидента в отношении Фонсеки уже действовало предупреждение, запрещающее приближаться к дому бывшей девушки.

После задержания мужчине предъявили обвинения в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении и преследовании.

