Страны-участницы ОДКБ проводят совместные учения «Нерушимое братство — 2025»

|
Александра Якимчук
В программу впервые включены мероприятия по отработке «ликвидации источников биологических угроз».

Учения ОДКБ в Таджикистане

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Совместные учения «Нерушимое братство — 2025» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начинаются в Таджикистане. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

«В период с 14 по 19 октября подразделения, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ „Нерушимое братство — 2025“ и специальном учении с совместным формированием РХБ (Войска радиационной, химической и биологической защиты. — Прим. ред.) защиты и медицинского обеспечения ОДКБ „Барьер-2025“, совершают перегруппировку в Республику Таджикистан», — говорится в заявлении организации.

В этих мероприятиях примут участие военные из таких стран, как: Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Данные учения направлены на отработку подготовки и проведения миротворческих операций Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Кроме того, впервые в рамках подобных мероприятий проводятся учения по «ликвидации источников биологических угроз».

Некоторые фазы «Нерушимого братства — 2025» совпадут с заключительным этапом антитеррористических учений СНГ «Содружество Антитеррор-2025».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НАТО проведет учения с имитацией использования ядерного оружия.

