На чужие деньги: Ходорковский* и его пособники планировали переворот в России

Ходорковский* и его пособники помогали ВСУ и планировали прийти к власти в РФ

На бывшего руководителя ЮКОСА, иноагента Михаила Ходорковского* и его пособников завели дело о терроризме и насильственном захвате власти. Об этом сообщили в ФСБ. Среди фигурантов — политики Михаил Касьянов*, Владимир Кара-Мурза*** и бизнесмен Евгений Чичваркин*.

По версии следствия, все они помогали боевикам ВСУ и сами планировали прийти к власти в России. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расскажет, как.

Три тяжелейшие уголовные статьи: насильственный захват власти, организация террористического сообщества и публичные призывы к терроризму. В списке ФСБ 23 фамилии: все члены запрещенного «Антивоенного комитета»**.

Под первым номером — иноагент Михаил Ходорковский. Следом его так называемые идейные пособники: Михаил Касьянов, Леонид Гозман***, Владимир- Кара-Мурза, Виктор Шендерович*, Гарри Каспаров***.

Всего несколько дней назад все эти теоретики и «переустроители» России — заручились поддержкой ПАСЕ, войдя в состав «Российской демократической делегации». И получив от евробюрократов обновленные «паспорта хороших русских».

«Было решение на этой рабочей группе ПАСЕ чтобы представители российской оппозицию публично заявили, что они считают войну преступной, режим — не легитимным», — сказал член «Антивоенного комитета России» Дмитрий Гудков*.

Прочно обосновавшиеся за границей, создатели запрещенного «Антивоенного комитета», иноагенты Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев* и Дмитрий Гудков сразу определились с политической стратегией: поддерживать высокий градус русофобии на Западе. И говорить все, что хотят услышать европейцы.

«Мы принадлежим к разным силам, но мы объединились вместе в антивоенный комитет», — заявлял основатель «Антивоенного комитета России» Михаил Ходорковский.

До предела градус радикальности в комитете накалился в 2023 году, когда запрещенный «Антивоенный комитет» принял так называемую «Берлинскую декларацию». Ее подписанты призывали в буквальном смысле отменить Россию, обложить санкциями всех ее граждан и свергнуть действующую власть.

«Смена власти будет происходить изнутри России, и скорее всего, это будет внутренний переворот», — заявлял политик Геннадий Гудков***.

«Антивоенщики в изгнании» ополчились и на российский триколор. Для себя выбрали бело-сине-белый флаг. Называют себя пацифистами и якобы выступают за мир, но судя по высказываниям и выкладываемых роликам, готовятся к войне против России.

Ходорковский утянул за собой в радикальную риторику всех самых отъявленных русофобов, раскиданных по всему европейскому континенту. Один из его пособников –иноагент Сергей Алексашенко*, находясь в Вашингтоне, принимал участие в разработке антироссийских санкций.

В отношении него тоже расследуется уголовное дело. Там же уже вышеупомянутый Дмитрий Гудков. Вместе с ним: Сергей Гуриев, Борис Зимин*, Евгений Киселев***, Артур Смольянинов*** и Анастасия Шевченко***.

«Большинство из них уехало из нашей страны по банальной причине — нарушение действующего законодательства, причем это не только экономические преступления, это еще убийства», — отметил подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

«Антивоенщики» шли вразрез со своей же риторикой и накачивали деньгами украинских неонацистов. Ходорковский лично спонсировал проект «Freedom Birds for Ukraine»: выделял миллионы долларов на закупку беспилотников для батальонов ВСУ. По сути — спонсировал террор. За чужой счет.

«Он из своих денег он от природной жадности ничего не финансирует. Он получает западные деньги. Они в первую очередь на этом зарабатывают», — отметил журналист Олег Лурье.

Еще один проект беглого олигарха, «Russian Democratic Society» со штаб-квартирой в Лондоне, занимался подрывной антироссийской деятельностью на улицах. Разжигал протесты. Особенно релокантам полюбилось здание посольства России в Лондоне. Туда регулярно приезжал и сам Ходорковский, и, к примеру, еще один, из давно уехавших — Евгений Чичваркин. Он, кстати, теперь тоже под уголовной статьей. Ходорковский выступал под дорожным знаком, выкрикивая экстремистские лозунги.

Но теперь все они, кто привыкли жить в изгнании за европейский и американский счет, вряд ли избавятся от навешанных ими же на себя ярлыков: доллары или евро, которыми пока щедро платят за антироссийскую риторику, рано или поздно кончатся. Останутся лишь уголовные дела и преступления, у которых нет срока давности.

* — признаны иноагентами на территории России.

** — признана нежелательной организацией на территории РФ.

*** — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.