«Не доживет до важных событий»: дети Брюса Уиллиса скорбят из-за болезни отца

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

У 70-летнего актера диагностирована лобно-височная деменция.

Брюс Уиллис сейчас — личная жизнь и заболевание

Фото: www.globallookpress.com/CAP/TFS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Vogue: Дети Брюса Уиллиса сильно переживают из-за болезни отца

Дети американского актера Брюса Уиллиса — 13-летняя Мейбл Рэй и 11-летняя Эвелин Пенн — сильно переживают из-за диагноза отца. Об этом жена голливудской звезды Эмма Хеминг сообщил в интервью Vogue Australia.

У 70-летнего актера диагностирована лобно-височная деменция — форма болезни, которая постепенно нарушает функции мозга, связанные с личностью, речью и поведением.

«Они скорбят, они так скучают по папе. Он не доживет до важных событий, это тяжело для них — но дети стойкие», — сказала Хеминг.

Она отметила, что сама также учится справляться с болезнью мужа и управлением его состоянием, оцениваемым в 250 миллионов долларов (20 миллиардов рублей). Эмма объяснила, что переезд Уиллиса в отдельную квартиру с круглосуточным уходом был необходимым шагом.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня», — рассказала она.

Болезнь, диагностируемая у Уиллиса, приводит к изменениям личности, из-за чего пациенты могут неправильно распоряжаться финансами даже при поддержке помощников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
ООН: реконструкция сектора Газа потребует финансирования в 70 миллиардов долларов
20:36
«Выдворить русскоязычных»: пенсионера депортировали из Латвии за незнание языка
20:28
«Я переобулся»: Дава и Ольга Серябкина рассказали о любви
20:21
«Внешне похож»: Расторгуев оценил работу сына в этно-опере «Князь Владимир»
20:15
Осетров и икру на миллионы рублей изъяли у браконьера в Красноярском крае
20:09
Количество участников конкурса «Это у нас семейное» стало рекордным

Сейчас читают

Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео