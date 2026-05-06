Трамп заявил о личном участии в телефонных переговорах с Ираном
Глава Белого дома упрекнул Тегеран в двуличии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимал личное участие в телефонных переговорах с иранскими властями. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, его слова привело агентство Reuters.
Американский лидер отметил, что ему не нравится двойственность Ирана: сначала лидеры государства с почтением с ним беседуют, а после на телевидении опровергают этот факт.
«Они играют в игры», — заявил глава Белого дома.
Трамп уточнил, что, несмотря на это, Тегеран заинтересован в достижении договоренности с Вашингтоном по прекращению боевых действий.
До этого, 3 мая, американский лидер объявил о готовности Вашингтона содействовать освобождению кораблей, заблокированных в Ормузском проливе.
После его слов военные США получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции и иранские ракетные установки, если возникнет угроза для морского движения в акватории.
Теперь Иран поменял ход игры: он объявил о внедрении нового механизма для судов, проходящих через Ормузский пролив.
Все корабли, намеренные пересечь акваторию, обязаны уведомить иранские власти и получить электронное письмо с подробной информацией о новых правилах прохода.
После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.
