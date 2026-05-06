Трамп заявил о личном участии в телефонных переговорах с Ираном

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 45 0

Глава Белого дома упрекнул Тегеран в двуличии.

Переговоры США и Ирана — что известно на сегодняшний день

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимал личное участие в телефонных переговорах с иранскими властями. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, его слова привело агентство Reuters.

Американский лидер отметил, что ему не нравится двойственность Ирана: сначала лидеры государства с почтением с ним беседуют, а после на телевидении опровергают этот факт.

«Они играют в игры», — заявил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что, несмотря на это, Тегеран заинтересован в достижении договоренности с Вашингтоном по прекращению боевых действий.

До этого, 3 мая, американский лидер объявил о готовности Вашингтона содействовать освобождению кораблей, заблокированных в Ормузском проливе.

После его слов военные США получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции и иранские ракетные установки, если возникнет угроза для морского движения в акватории.

Теперь Иран поменял ход игры: он объявил о внедрении нового механизма для судов, проходящих через Ормузский пролив.
Все корабли, намеренные пересечь акваторию, обязаны уведомить иранские власти и получить электронное письмо с подробной информацией о новых правилах прохода.

После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
5 мая
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
5 мая
«Фейки»: Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и рост цен на нефть
4 мая
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
4 мая
Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива
4 мая
Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив
3 мая
Трамп назвал неприемлемым трехэтапный план Ирана по завершению конфликта
3 мая
Конгрессмен Лью: Россия и Китай способны стереть в порошок американские базы
3 мая
Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании
3 мая
Иранский нефтяной танкер обошел американскую блокаду в Ормузском проливе
3 мая
Война закончена? Почему заявление Трампа об Иране вызывает вопросы
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:03
Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Хасавюрте
1:02
Поисковые группы не нашли следов туристок, пропавших в Карачаево-Черкесии
0:38
Пять человек погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Джанкою
0:20
Ожирение и развитие рака: диетолог рассказала о вреде фруктозы
0:00
Трамп заявил о личном участии в телефонных переговорах с Ираном
23:40
«Это лотерея»: певица Зара высказалась о творчестве детей звезд шоу-бизнеса

Сейчас читают

Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео