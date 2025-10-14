Умерла от тяжелой болезни певица Галина Мурзай

Однажды она уступила Льву Лещенко место в конкурсе.

Причина смерти певицы Галины Мурзай

Фото: Telegram/Министерство Культуры ЛНР/MK_LNR

После продолжительной болезни на 83 году жизни умерла народная артистка УССР Галина Мурзай. О смерти певицы сообщили в Луганской академической филармонии.

«С невыразимой печалью мы прощаемся с Галиной Николаевной Мурзай. Ее уход — невосполнимая потеря для всех, кто ценил истинное мастерство и душевное исполнение. На протяжении более тридцати лет она была яркой звездой нашей филармонии, а ее голос, наполненный искренностью и артистизмом, оставил неизгладимый след в сердцах слушателей», — говорится в сообщении.

Прощание с Галиной Мурзай состоится в четверг, 16 октября, в университетской церкви мученицы Татьяны.

Галина Николаевна родилась 4 августа 1943 года в селе Лантратовка Ворошиловградской области (ныне — ЛНР). В 1971 году она заняла третье место на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, уступив заслуженному артисту РСФСР Льву Лещенко второе место. В 1978 году певице присвоили звание народной артистки УССР.

Мурзай выступала с русскими и украинскими народными песнями, гастролировала почти в тридцати странах, включая Болгарию, Польшу, Германию, Францию и Данию. После завершения концертной карьеры она посвятила себя педагогической работе, с 1 октября 2005 года преподавала на кафедре пения и дирижирования Института культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, была профессором и членом жюри многочисленных вокальных и хоровых конкурсов.

Галина Мурзай была замужем за певцом Виктором Острицовым. Ее творчество и педагогическая деятельность оставили значимый след в музыкальной культуре региона.

