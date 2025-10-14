«Прервите разговор»: психолог рассказал, как не довести ссору до развода

Психолог Мыскин: партнерам необходимо разговаривать о том, что им не нравится

Чтобы не довести ссору до развода, партнерам необходимо разговаривать о том, что им не нравится и что их беспокоит. Об этом в беседе с aif.ru рассказал семейный психолог Дмитрий Мыскин.

В любых тесных взаимоотношениях конфликты — явление естественное. Однако именно от партнеров зависит, какими они будут: разрушительными и долгими, приводящими к разрыву, или же легкими и быстрыми.

По словам психолога, не стоит ждать, пока накопится критическая масса недовольства. Вместо этого обсудите со своим партнером все то, что вас не устраивает и беспокоит. Лучше всего ввести такие разговоры в привычку и хотя бы раз в неделю обсуждать то, что накопилось.

«Придумайте вашим ссорам шутливое название. Любое слово. Например: Гроза, Огурец, Мокрый кот. Когда оба начинаете заводиться — вспоминайте и произносите его. Работает как стоп-слово. Если оно смешное, то чуть-чуть разряжает обстановку», — такой лайфхак предлагает Мыскин.

Также психолог отмечает, что редко бывает, что другой человек обижает вас специально. Он просто задевает ваши больные места, даже не подозревая об этом. В его глазах ситуация может быть безобидной.

«Ваша цель — решить проблему, а не „победить“ партнера или доказать, что он „плохой“. Если накрыли эмоции и вы вот-вот сорветесь на грубость — прервите разговор на полуслове. Не заканчивайте мысль!» — утверждает Мыскин.

Чтобы выплеснуть эмоции, вы можете рвать бумагу, бить подушку или написать гневное письмо, так вам будет легче прекращать все неприятные разговоры. Пусть ваш гнев лучше обрушится на вещи, чем на близкого человека.

«Перед тем как вернуться к разговору, обязательно восстановите контакт. Дайте понять, что любимый человек для вас важнее, чем ситуация, в которой вы поссорились», — говорит семейный психолог.

Мыскин рекомендует после каждой ссоры проводить работу над ошибками. Важно проанализировать ситуацию и восстановить эмоциональную связь с партнером.

