В Казани женщина проглотила зубной протез и неделю ходила с ним в кишечнике

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Она надеялась, что медицинское изделие выйдет естественным путем.

Может ли зубной протез выйти естественным путем

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

В Казани врачи спасли женщину с зубным протезом в кишечнике

В Казани врачи Республиканской клинической больницы успешно удалили зубной протез из кишечника 50-летней пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам медиков, женщина несколько раз отказывалась от эндоскопического вмешательства и госпитализации, надеясь, что протез выйдет естественным путем. Однако через неделю пациентку пришлось госпитализировать в хирургическое отделение № 1, поскольку протез застрял в области перехода тонкой кишки в толстую.

Как отмечают представители больницы, операцию проводил врач-эндоскопист Наиль Исхаков. Также вмешательство проходило в присутствии анестезиолога-реаниматолога Елены Александровны Чуенковой, ведь протез находился в труднодоступном месте. С анестезией процесс удаления прошел безболезненно для пациентки.

Подобные случаи удаления зубных протезов из кишечника — редкость, но они уже встречались ранее. Например, в Новороссийске врачи также с помощью эндоскопии успешно удалили пациенту застрявший зубной протез без полостной операции. А в Нижневартовске медики спасли мужчину с подобной проблемой, используя минимально инвазивные методы.

