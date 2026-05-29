Путин остался доволен переговорами с Казахстаном

Россия довольна переговорами с Казахстаном. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин журналистам, подводя итоги своего визита в Астану, а также участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент отметил, что на встрече удалось зафиксировать важные совместные достижения и наметить конкретные планы на будущее.

«Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто, у нас же рекордный товарооборот, под 20 млрд долларов выходит, и имеет хорошую тенденцию к росту», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества по всем важнейшим направлениям. Путин также подчеркнул, что взаимоотношения Москвы и Астаны держатся на многовековой дружбе народов.

«Все-таки сохранение близких, добрососедских, но практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение, потому что это создает очень важный в современных условиях и на будущее, на длительную историческую перспективу уровень доверия между двумя государствами», — добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время российско-казахстанских переговоров стороны подписали совместное заявление о приоритетных задачах укрепления отношений. Также заключены важные межправительственные документы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС