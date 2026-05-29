Путин сделал заявление об ответном ударе по Киеву на атаку по Старобельску
По словам президента РФ, в условиях боевых действий это было бы не просто опрометчиво.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Назвать сроки ответного удара по Киеву на атаку по Старобельску невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента РФ, в условиях боевых действий идти на такие поступки просто опрометчиво.
Говоря об ударе по Старобельску, Путин добавил, что Киеву поставляют дроны страны Запада. По его словам, это значит, что России необходимо укреплять системы ПВО, что она уже занимается этим вопросом.
Президент России также раскритиковал журналистов за замалчивание теракта в Старобельске.
Глава государства обратил внимание на недостаточное освещение трагедии, произошедшей после удара по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске. Ранее Путин называл произошедшее террористическим актом и подчеркивал, что удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились студенты. По его словам, атака осуществлялась несколькими беспилотниками и не была случайной.
После трагедии место происшествия посетили более 50 иностранных журналистов из 19 стран. Представители зарубежных СМИ лично ознакомились с последствиями удара и разрушениями на территории колледжа. Об этом ранее сообщали МИД РФ и российские журналисты.
