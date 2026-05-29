«Должен зайти и спуститься живым»: как Рустам Набиев покорил Эверест на одних руках
Альпинист остался без ног более десяти лет назад.
Фото, видео: 5-tv.ru
Эксклюзив «Известий». Россиянин, который первым в мире покорил Эверест на одних руках, раскрыл нашей съемочной группе детали подготовки к штурму высочайшей горы мира. И рассказал, что дает ему силы покорять самые недоступные вершины.
«Меня дома ждут мои близкие, ждут трое детей. Конечно же, я всю ответственность отдавал себе, что я не только должен зайти, но и должен спуститься и вернуться домой живым», — рассказал Рустам Набиев.
Герой этой истории потерял ноги в 2015 году во время обрушения здания. Но не сдался. И теперь вдохновляет людей со всего мира.
За тем, как Набиев 15 часов подряд штурмует самый опасный участок Эвереста, в его профиле в соцсетях наблюдали более двух миллионов подписчиков.
Подъем на вершину занял восемь дней. Восхождение началось в день рождения Набиева.
