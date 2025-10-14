Трамп выразил разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине

|
Дарья Корзина
По мнению американского лидера, Россия не проявляет стремления завершить боевые действия.



Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован медленным продвижением процесса урегулирования конфликта на Украине, несмотря на, по его словам, хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

Трамп отметил, что, по данным Вашингтона, Россия не проявляет стремления завершить боевые действия. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, намерен обратиться к США с просьбой о поставках ракет Tomahawk, не уточнив, какое решение может быть принято.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия приветствует стремление президента США Дональда Трампа добиться завершения конфликта на Украине после подписания мирного соглашения по сектору Газа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к мирному диалогу и положительно оценивает любые инициативы, направленные на прекращение боевых действий.


