Путин назвал гимнаста Дитятина волевым и требовательным к себе человеком

Президент России Владимир Путин передал свои соболезнования родственникам ушедшего из жизни гимнаста Александра Дитятина. Российский лидер охарактеризовал спортсмена как волевого и требовательного к себе человека. Соответствующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед», — отмечено в заявлении.

При этом Путин подчеркнул, что эти черты характера Дитятин взращивал и у своих учеников.

Накануне стало известно о смерти Дитятина. Атлет ушел из жизни в возрасте 68 лет.

До этого российский гимнаст Алексей Немов заявил о Дитятине как о величайшем спортсмене, задавшем высокую планку для следующего поколения. Помимо этого, гимнаст Антон Голоцуцков сказал, что Дитятин был великолепным профессионалом, радовавшим людей своей харизмой.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин. Спортсмен стал первым в истории, кто завоевал медали в восьми видах программы в 1980 году. К том же три из восьми медалей были золотыми.

