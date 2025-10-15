Министр иностранных дел Венгрии прокомментировал идею «стены дронов» в ЕС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Страна рассчитывает на отсутствие последующей эскалации конфликта.

Как Венгрия относится к проекту стена дронов Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Венгрия готова к любым предложениям относительно проекта «стена дронов» Евросоюза (ЕС), так как беспокоится за обеспечение своей безопасности. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы делаем все возможное для обеспечения нашей безопасности и готовы обсудить любые предложения, которые выдвигаются в ходе переговоров», — сказал он.

При этом, по его словам, страна выступает за мирное урегулирование и рассчитывает на отсутствие последующей эскалации.

«Мы выступаем за мир, за мирные решения, поэтому надеемся, что не произойдет ничего, что может привести к дальнейшей эскалации, потому что, как для страны-соседки, любая эскалация окажется для нас очень плохой», — отметил Сийярто.

Неформальный саммит Евросоюза прошел 1 октября в Копенгагене. Основные вынесенные на обсуждение темы включали вопросы обороны. Также рассматривался проект создания «стены дронов» — системы по защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также дальнейшая поддержка Украины с использованием замороженных российских активов для финансирования Киева.

Ранее, 5-tv.ru писал, что Европа продолжает нагнетать истерию из-за неопознанных БПЛА.

