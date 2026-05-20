Министры финансов стран ЕС призвали прекратить войну на Ближнем Востоке

Конфликт продолжает разрушать экономику Европы.

Прекратить военные действия на Ближнем Востоке призвали в Европе. С таким обращением к главе Минфина США Скотту Бессенту выступили министры финансов стран Евросоюза. На встрече Большой семерки в Париже Германия, Франция, Италия и Еврокомиссия выступили единым фронтом, заявив, что эскалация конфликта напрямую бьет по экономике Европы и приводит к росту цен на энергоресурсы.

Однако в Вашингтоне эту позицию не поддержали. Как пишет Politico, американская сторона возлагает ответственность за текущий кризис на национальные правительства Европы, считая, что внешняя политика США тут не при чем. В Белом доме, наоборот, призывают ЕС усилить санкционное давление на Иран вместо требований о прекращении огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном, который превратил Ближний Восток в зону боевых действий. Выступая на пикнике для членов Конгресса, американский лидер подчеркнул, что главная задача — лишить Тегеран ядерного оружия, и выразил уверенность, что США «закончат с этим очень быстро».

