Песков: Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

В Кремле назвали этот вопрос «отдельной темой».

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за события 2008 года, не будет выполняться РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить 253 миллионов евро в пользу Грузии за события 2008 года. Иск был подан еще в 2018 году. Суд отметил, что происходившие боевые действия нельзя считать подпадающими под юрисдикцию Грузии исключительно потому, что территория формально оставалась частью страны, тогда как в действительности она была лишена контроля над зоной конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Россию единственной страной, которая предприняла соответствующие действия в ответ на грузинскую агрессию против Южной Осетии.

