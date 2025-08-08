Представитель МИД отметила, что международное сообщество избегало попыток остановить агрессора.

Россия стала единственной страной, предпринявшей соответствующие действия в ответ на грузинскую агрессию против Южной Осетии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захаров в связи с 17-й годовщиной трагических событий, произошедших в 2008 году.

«В ситуации, когда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ на это вероломное нападение», — подчеркнула Захарова.

Подчеркивается, что в результате грузинской агрессии пострадали мирные жители Южной Осетии и российские граждане. Грузинские войска также предприняли попытки захватить места расположения российских миротворцев, что вынудило Россию провести операцию по принуждению Грузии к миру. В результате РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Грузинская атака также привела к созданию Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Их целью является поддержание стабильности в регионе через диалог между участниками конфликта.

Захарова отметила, что благодаря этому формату и механизмам взаимодействия в последние годы удавалось сохранять относительную стабильность на границах между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.

