Трек «Исцелю» певицы Валерии номинировали на музыкальную премию «Грэмми»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 23 0

Ранее русскоязычным исполнителям не удавалось получить награду.

Российский претендент на музыкальную премию «Грэмми»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песня «Исцелю» российской эстрадной певицы Валерии прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам артистки, среди множества претендентов трек вошел в число номинантов на премию, что подчеркивает важность события, так как ранее русскоязычным исполнителям не удавалось получить «Грэмми».

«Моя песня „Исцелю“ из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Грэмми. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет», — уточнила она.

Также певица подчеркнула заслуги своей команды и отметила, что независимо от результата, отборочный этап уже можно считать победой.

«Я благодарю всю команду. Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков „Грэмми“. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение», — добавила Валерия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что объявлен город проведения церемонии вручения «Золотой Маски» в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сгорели шестеро: суд вынес приговор водителю фуры из Башкирии после громкого ДТП
16:49
Трек «Исцелю» певицы Валерии номинировали на музыкальную премию «Грэмми»
16:47
Изменявший бывшей жене Хью Джекман помирился с ней спустя два года
16:44
«Настоящим певцам не нужна»: Пригожин об отказе артистов от фонограммы
16:36
Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице
16:30
Песков: пауза в конфликте с Украиной невозможна из-за провокаций Киева

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео