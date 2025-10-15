Трек «Исцелю» певицы Валерии номинировали на музыкальную премию «Грэмми»

Песня «Исцелю» российской эстрадной певицы Валерии прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам артистки, среди множества претендентов трек вошел в число номинантов на премию, что подчеркивает важность события, так как ранее русскоязычным исполнителям не удавалось получить «Грэмми».

«Моя песня „Исцелю“ из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Грэмми. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет», — уточнила она.

Также певица подчеркнула заслуги своей команды и отметила, что независимо от результата, отборочный этап уже можно считать победой.

«Я благодарю всю команду. Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков „Грэмми“. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение», — добавила Валерия.

