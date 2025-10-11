Объявлен город проведения церемонии вручения «Золотой Маски» в 2026 году

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Решение вынесено на Секретариате Союза театральных деятелей России.

В каком городе пройдет вручение премии Золотая Маска

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Церемония вручения премии «Золотая Маска» в 2026 году пройдет в Омске

Городом проведения торжественной церемонии вручения «Золотой Маски» в 2026 году выбрали Омск. Об этом сообщила дирекция главной театральной премии России.

Решение о проведении церемонии вручения наград в XXXII сезоне вынесли на Секретариате Союза театральных деятелей России.

Для проведения главного события конкурсного цикла премии рассматривали несколько городов. Среди них были Воронеж, Челябинск, Якутия, Екатеринбург и Омск.

Выбор Омска в качестве центра притяжения для театральных деятелей России не случаен. Этот город по праву считается одним из самых театральных в стране. Именно здесь находится памятник Михаилу Ульянову, народному артисту СССР, чьи слова «Профессионалы — профессионалам» стали девизом премии.

«Я рад, что регионы активно откликаются, и так много городов хотят стать площадкой для проведения церемонии. Но мы видим, как нас ждет Омск, который в следующем году будет культурной столицей России. Конечно, это серьезная непростая логистика, но такое расширение географии „Золотой Маски“ на всю страну, бесспорно, — верный вектор развития», — отметил президент премии и фестиваля, председатель Союза театральных деятелей (СТД), народный артист России Владимир Машков.

Лауреатов конкурса объявят в июне 2026 года. Сейчас эксперты отбирают спектакли, выдвинутые на получение премии. По результатам сформируют лонг-лист из самых лучших спектаклей в сезоне 2024-2025, а также шорт-лист номинантов.

XXXII сезон привлек внимание более 789 театральных коллективов из 83 российских регионов. Среди поданных заявок преобладали драматические спектакли (60%), за ними следовали музыкальные (19%), кукольные (13%) и детские постановки (8%). Общее число участников — 454 театра, включая 78 из Москвы, 44 из Санкт-Петербурга и 332 из других регионов.

